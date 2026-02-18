Анна Гуськова не смогла отобраться во второй финал фристайлисток 4 18.02.2026, 17:52

Анна Гуськова

Беларусь впервые за 28 лет осталась без олимпийских медалей в лыжной акробатике.

Белорусские спортсмены впервые с 1998 года остались без олимпийских медалей во фристайле (лыжная акробатика), пишет «Позірк».

Это стало известно, после того как в финале проходящих в Италии Олимпийских игр чемпионка 2018 года и серебряный призер 2022-го Анна Гуськова заняла 8-е место.

Белоруски Анастасия Андриянова и Анна Деруго заняли 16-е и 17-е место, не пробившись в финал.

Кроме Гуськовой, медали в лыжной акробатике для Беларуси на Олимпийских играх завоевывали Дмитрий Дащинский (3-е место в 1998 и 2-е в 2006 годах), Алексей Гришин (3-е в 2002-м, 1-е в 2010-м), Алла Цупер и Антон Кушнир (1-е в 2014-м).

Также 18 февраля стало известно, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова не сумела квалифицироваться в финал, заняв 26-е место. В произвольной программе 19 февраля выступят 24 фигуристки.

Ранее без медалей завершила выступления на Олимпиаде лыжница Анна Королева.

Белоруска Мария Шканова заняла 37-е место (из 95) в слаломе 18 февраля.

21 февраля в масс-старте выступит белорусская конькобежка Марина Зуева.

Если Зуева не сможет подняться на пьедестал (ее шансы оцениваются скептически), выступающие в этом году в нейтральном статусе белорусские спортсмены впервые после обретения страной независимости останутся без медалей на зимних олимпиадах.

