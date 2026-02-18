26 мая 2026, вторник, 19:56
Bloomberg: Для российской «нефтянки» настали черные времена

  • 18.02.2026, 19:28
Причина очевидна.

Российские нефтяники, которые все военные годы активно наращивали бурение, в конце 2025-го резко сбавили обороты и вернулись к уровням конца 2021 года. По данным, с которыми ознакомился Bloomberg, во втором полугодии спад стал особенно заметным: к декабрю падение составило около 16% год к году.

Причина очевидна: деньги в нефтянке начали заканчиваться. Из-за санкций, дисконтов и сильного рубля экспорт стал приносить меньше, а каждая новая скважина давала хуже окупаемость. Компании перешли в режим экономии и фактически начали «резать» будущее добычи, чтобы выжить сегодня.

Почему это тревожный сигнал для всей отрасли? Бурение — это опережающий индикатор добычи. Если бурят меньше сейчас, через несколько месяцев будут качать меньше. Эксперты отмечают, что рост и падение добычи обычно отражают объем бурения с задержкой в несколько месяцев. Это означает, что последствия сокращения бурения могут проявиться уже во второй половине 2026 года, в том числе в третьем и четвертом квартале.

И это уже не история про «перестроили логистику». Это история о том, что российская нефтяная система под санкционным давлением начинает терять темп и вместе с ним способность удерживать объемы.

Уже возникает риск сокращения квоты по ОПЕК+ и потеря доли рынка. По оценкам экспертов, чтобы просто поддерживать текущую добычу, российским компаниям нужно бурить примерно 25–29 тысяч километров в год. Любое дальнейшее снижение ниже этого коридора делает падение добычи практически неизбежным, и тогда Россия будет уступать рынок тем, у кого нет санкционного ярма на шее.

