26 мая 2026, вторник, 21:25
Россия введет постоянный таможенный контроль на границе с Беларусью

  18.02.2026, 21:01
Также они появятся на границе с Казахстаном.

Российские власти установят постоянный таможенный контроль на границе с Беларусью и Казахстаном для защиты внутреннего рынка от недобросовестного импорта. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на Интеграционном форуме в рамках Недели российского бизнеса, организованной РСПП, пишет The Moscow Times.

«У нас существует открытая таможенная граница с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, и на наш рынок попадают товары, которые создают недобросовестную конкуренцию нашему внутреннему рынку. И здесь мы настроены на очень жесткие меры для того, чтобы пресекать эту недобросовестную практику», — подчеркнул Оверчук.

Вице-премьер отметил, что речь идет не о временной кампании: контроль на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы будет постоянным. Он напомнил, что с сентября 2025 года Федеральная таможенная служба усилила работу мобильных групп во взаимодействии с МВД, Росгвардией, ФСБ, Россельхознадзором, Роспотребнадзором и Ространснадзором. В результате, по словам Оверчука, в прошлом году было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших 137 тысяч тонн товаров с нарушениями.

Частью новой системы станет запуск в 2026 году платформы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), где импортеры будут обязаны документально подтверждать сделки из стран ЕАЭС, рассказал вице-премьер. Кроме того, с 11 февраля в союзе начали применять электронные навигационные пломбы при транспортировке, что должно блокировать попадание на рынок нелегальной продукции.

Параллельно Россия борется с «серыми» сертификатами, оформляемыми в странах ЕАЭС без экспертизы: Росаккредитация получила право приостанавливать действие таких документов. Ведомство в автоматическом режиме уже отозвало десятки сертификатов, выданных с 9 февраля, преимущественно на игрушки, одежду, обувь и автокомпоненты.

На этом фоне Беларусь 16 февраля вышла из протокола о взаимодействии таможенных органов стран СНГ, подписанного в 2012 году. Причины решения в официальном постановлении не уточняются.

