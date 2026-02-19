Украина, США и РФ обсуждают идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе 2 19.02.2026, 4:55

Ее не будет контролировать ни одна из сторон.

Очередная встреча по прекращению войны в Украине завершилась без каких-либо признаков существенного прогресса. Однако во время переговоров в течение последних недель официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которую не контролировала бы ни одна из армий.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

NYT пишет, что идея создания демилитаризованной зоны возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный, который предлагала администрация президента США Дональда Трампа в ноябре 2025 года.

Как отмечают журналисты, чтобы обеим сторонам было легче принять эту идею, переговорщики также обсудили создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

Еще один вопрос — это вывод войск с линии фронта. В декабре президент Владимир Зеленский предположил, что Украина не выведет войска, если РФ не отойдет на такое же расстояние.

По словам двух источников, на переговорах, состоявшихся в этом месяце в Абу-Даби, украинцы обсуждали варианты частичного вывода российских войск с линии фронта, который не обязательно будет симметричным. NYT говорит, что это сигнализировало о смягчении позиции Киева.

