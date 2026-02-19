27 мая 2026, среда, 13:57
Bloomberg: Экспорт нефти России по Балтийскому морю «замерзает» вместе с Финским заливом

  19.02.2026, 12:38
Порты могут закрыть.

18 февраля стало известно, что в России новая существенная проблема с экспортом нефти в связи с обледенением Балтийского моря. В ключевые порты Приморск и Высоцкий запрещен заход судов, не имеющих ледового класса и индивидуального сопровождения ледоходов. Возле портов в результате выросли очереди кораблей, накапливающихся не менее недели. Об это сообщает The Bloomberg.

Показатели экспорта «черного золота» России катастрофически падают, к примеру, в том же Приморске сократился до 490 тысяч баррелей в сутки, что более чем на 30% меньше, чем в 2025 году, и на 50% цифр 2024 года. На Россию давят сразу несколько факторов: во-первых, обледенение в Финском заливе, через который проходило 40% экспорта нефти по морю.

Вторая проблема - борьба Европы и США против «теневого флота» Владимира Путина. Его сокращение привело к нехватке необходимых танкеров для перевозки нефти: их теперь приходится перебрасывать из Арктики. На данный момент в Финском заливе их насчитывается не менее шести.

Вышеуказанные порты, а также Усть-Луга с 1 марта могли быть полностью закрыты на вход танкеров даже в сопровождении ледоколов, если толщина льда увеличиться на 30-50 см.

