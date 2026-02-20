Все больше стран хотят купить польские ПЗРК Piorun

Все больше стран хотят купить польские ПЗРК Piorun2
- 20.02.2026, 19:58
Варшава уже несколько лет поставляет их в Украину.
Польские зенитно-ракетные комплексы Piorun пользуются все большим спросом в Европе. Компания Mesko, входящая в состав Польской оружейной группы (PGZ), уже несколько лет поставляет их в Украину. Эффективность этого вооружения также оценили американцы и норвежцы, сообщает «Польское радио».
По словам президентам Польской оружейной группы Адама Лешкевича, польскими «молниями» (piorun ) интересуется все больше стран.
«Страны Северной Европы проявляют большой интерес к нашей продукции. Мы очень рады сотрудничеству с партнерами из скандинавской промышленности. К таким партнерам также относятся страны Балтии, Италия, некоторые балканские страны, мы также благодарны за проявленный интерес к «молниям» со стороны Германии и Франции», — сказал Адам Лешкевич.
Европейские партнеры проявляют особый интерес к польскому вооружению с конца прошлого года, когда отдельные страны подали заявки в Европейскую комиссию на участие в программе SAFE. Ранее мы писали, что готовность закупить польские переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun выразило правительство Германии.
Напомним, Piorun — это переносной зенитно-ракетный комплекс, производимый в Польше. Он предназначен для борьбы с низколетящими самолетами, вертолетами и беспилотниками. Помимо польской армии, Piorun также состоит на вооружении армий Норвегии, Латвии и Украины.