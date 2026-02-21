Легендарный норвежский лыжник установил новое достижение на Играх в Италии 4 21.02.2026, 15:23

3,524

Йоханнес Клэбо

Всего у норвежца 11 золотых медалей на ОИ.

Йоханнес Клэбо шесть раз победил на Играх в Италии — он сделал это абсолютно во всех дисциплинах в программе лыжных гонок. Всего у норвежца 11 золотых медалей на ОИ.

Напомним, после золота в эстафете Клэбо уже переписал олимпийскую историю. 15 февраля он стал девятикратным чемпионом и обошел своих соотечественников, которые побеждали на зимних Играх по восемь раз: лыжников Бьерна Дели, Марит Бьерген и биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

На этом Йоханнес не успокоился и завоевал еще две награды высшего достоинства. Суммарно у норвежца шесть золотых медалей на Играх в Италии: в скиатлоне, индивидуальном спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км, мужской эстафете, командном спринте и масс-старте на 50 км. Ни в одной дисциплине 29-летний Клэбо не дал соперникам шанса превзойти себя.

Это была третья Олимпиада в карьере Йоханнеса. На Играх в 2018-м он трижды стал первым, а через четыре года — дважды. Абсолютный рекорд по числу золотых олимпийских медалей принадлежит американскому пловцу Майклу Фелпсу — 23.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com