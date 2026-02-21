закрыть
Легендарный норвежский лыжник установил новое достижение на Играх в Италии

4
  • 21.02.2026, 15:23
  • 3,524
Легендарный норвежский лыжник установил новое достижение на Играх в Италии
Йоханнес Клэбо

Всего у норвежца 11 золотых медалей на ОИ.

Йоханнес Клэбо шесть раз победил на Играх в Италии — он сделал это абсолютно во всех дисциплинах в программе лыжных гонок. Всего у норвежца 11 золотых медалей на ОИ.

Напомним, после золота в эстафете Клэбо уже переписал олимпийскую историю. 15 февраля он стал девятикратным чемпионом и обошел своих соотечественников, которые побеждали на зимних Играх по восемь раз: лыжников Бьерна Дели, Марит Бьерген и биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

На этом Йоханнес не успокоился и завоевал еще две награды высшего достоинства. Суммарно у норвежца шесть золотых медалей на Играх в Италии: в скиатлоне, индивидуальном спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км, мужской эстафете, командном спринте и масс-старте на 50 км. Ни в одной дисциплине 29-летний Клэбо не дал соперникам шанса превзойти себя.

Это была третья Олимпиада в карьере Йоханнеса. На Играх в 2018-м он трижды стал первым, а через четыре года — дважды. Абсолютный рекорд по числу золотых олимпийских медалей принадлежит американскому пловцу Майклу Фелпсу — 23.

