Бременский «Вердер» отменил тур в США из-за политики Трампа 1 21.02.2026, 15:59

Проведение матча в Миннеаполисе не соответствует ценностям клуба.

Один из ведущих клубов немецкой бундеслиги - «Вердер» (Бремен) - отменил планировавшуюся на лето поездку в Миннесоту в связи с жесткой миграционной политикой администрации президента США Дональда Трампа. Проведение матча в Миннеаполисе «не соответствует ценностям» клуба, заявил в пятницу, 20 февраля, руководитель пресс-службы клуба Кристоф Пипер (Christoph Pieper) изданию Politico.

Происходящее в США «не соответствует ценностям» немецкого клуба

При этом он указал на беспорядки в этом городе и столкновения протестующих с сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы (ICE), в ходе которых были застрелены два человека. По его словам, в такой ситуации клуб не видит возможности проведения матчей.

«У нас, как у клуба, есть четкие ценности. - пояснил он. - Наш клуб выступает за открытое, плюралистическое и единое общество. Мы стремимся к тому, чтобы все люди - вне зависимости от их происхождения, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста или инвалидности - были включены в наше сообщество и занимали в нем прочное место».

Кроме того, Пипер указал на усложнение въезда в США с начала второго президентского срока Трампа. «Нам также неясно, какие игроки смогут въехать в Соединенные Штаты из-за ужесточения требований к въезду», - добавил он. Ранее об отмене летнего тура «Вердера» в США заявил его генеральный директор Клаус Фильбри (Klaus Filbry).

Действия ICE в Миннесоте

В январе город Миннеаполис охватили массовые протесты против ICE и миграционной политики Трампа. Недовольство горожан было вызвано тем, что агенты ICE убили двух американских граждан - 37-летнего медбрата Алекса Претти и 37-летнюю Рене Гуд.

В середине февраля Белый дом заявил о прекращении операции ICE в штате Миннесота «в свете достигнутых успехов». За время операции Metro Surge было арестовано «много преступников», и теперь Миннесота «менее благоприятна» для них, указывалось в заявлении. Ранее Белый дом утверждал, что федеральные силы арестовали в Миннесоте около 4000 «преступников - нелегальных мигрантов», среди которых есть «убийцы, насильники, члены банд».

