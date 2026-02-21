Глава польской олимпийской миссии: Игры в Италии стали для нас очень успешными 21.02.2026, 16:55

1,430

Польские спортсмены завоевали четыре медали.

Польская сборная готовится к возвращению с зимней Олимпиады в Италии. Завтра (22.02) в Вероне официальное завершение Олимпийских игр. Это также время подведения итогов и оценок, передает «Польское радио».

Часть спортсменов уже вернулась в страну, часть еще в Италии, так как соревнования в некоторых дисциплинах продолжаются до конца.

Представители польского Олимпийского комитета, на плечах которых лежала логистика и организация пребывания бело-красных, уже собирают вещи.

Организационно все удалось, а спортсмены сделали свое дело, —оценивает глава польской олимпийской миссии Конрад Недведзки:

«Прежде всего, эти игры стали для нас очень успешными. Это должно быть ясно: у нас есть четыре медали, множество высоких мест рядом с подиумом, что является отличным результатом. Мы возвращаемся счастливыми».

Польские спортсмены завоевали на зимней Олимпиаде в Италии 4 медали: 3 серебряных и 1 бронзовую.

Серебро: Кацпер Томасяк — прыжки с трамплина, индивидуальные соревнования на нормальном трамплине; Каспер Томасяк и Павел Васек —прыжки с трамплина, конкурс дуэтов; Владимир Семирунный — конькобежный спорт, 10 000 м.

Бронза у Каспера Томасяка — прыжки с трамплина, индивидуальные соревнования на большом объекте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com