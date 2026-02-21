Глава польской олимпийской миссии: Игры в Италии стали для нас очень успешными
- 21.02.2026, 16:55
- 1,430
Польские спортсмены завоевали четыре медали.
Польская сборная готовится к возвращению с зимней Олимпиады в Италии. Завтра (22.02) в Вероне официальное завершение Олимпийских игр. Это также время подведения итогов и оценок, передает «Польское радио».
Часть спортсменов уже вернулась в страну, часть еще в Италии, так как соревнования в некоторых дисциплинах продолжаются до конца.
Представители польского Олимпийского комитета, на плечах которых лежала логистика и организация пребывания бело-красных, уже собирают вещи.
Организационно все удалось, а спортсмены сделали свое дело, —оценивает глава польской олимпийской миссии Конрад Недведзки:
«Прежде всего, эти игры стали для нас очень успешными. Это должно быть ясно: у нас есть четыре медали, множество высоких мест рядом с подиумом, что является отличным результатом. Мы возвращаемся счастливыми».
Польские спортсмены завоевали на зимней Олимпиаде в Италии 4 медали: 3 серебряных и 1 бронзовую.
Серебро: Кацпер Томасяк — прыжки с трамплина, индивидуальные соревнования на нормальном трамплине; Каспер Томасяк и Павел Васек —прыжки с трамплина, конкурс дуэтов; Владимир Семирунный — конькобежный спорт, 10 000 м.
Бронза у Каспера Томасяка — прыжки с трамплина, индивидуальные соревнования на большом объекте.