Напуганному Лукашенко явился призрак 23 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

22.02.2026, 21:21

25,986

Белорусская экономика внезапно проснулась в кризисе.

Белорусская экономика уже три десятка лет проходит один и тот же цикл. Когда скромное процветание внезапно сменяется внезапным кризисом.

Во вторник 17 февраля, прямо на совещании посвященном вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь Александру Лукашенко явился призрак. Призрак двадцатого года. Вообще, этот призрак является Лукашенко регулярно, но в немножко новой ипостаси.

«И если вы думаете, что 2020 год — это там внешние враги какие-то… Да нет, дорогие друзья. Если бы не было внутренней нашей соответствующей ситуации, никакие бы враги сюда не влезли. А если б влезли, то мы бы их пресекли в первые дни. Но наша самоуспокоенность… Наблюдаю это и сейчас, везде», - сказал Александр Лукашенко.

И не случайно это признание прозвучало на совещании, которое было посвящено экономике. Потому что белорусская экономика, у которой в телевизоре все было хорошо, а местами - так просто замечательно, во вторник внезапно проснулась в глубоко предкризисном состоянии.

Хотя сюрпризом это стало только для государственных медиа. Потому что к этому состоянию белорусская экономика уверенно шла весь прошлый год. До сих пор увидеть это состояние не позволял статистический туман. Но год закончился, и туман развеялся. И оказалось, что промышленность у нас падает, сельское хозяйство - в хронических долгах, а белорусская экономика вступила на скользкую дорожку альтернативного роста.

«Проще не будет. И это показал январь месяц. Который вы полностью провалили. Полностью. Правительство, Национальный банк, губернаторы, полностью провалили», - признался Лукашенко.

Действительно, в январе похвастаться было нечем. Промышленное производство за месяц сократилось на 3,4 процента. Больше ничего не выросло. Все остальное только падало. Обрабатывающая промышленность упала на 7,5%. В горнодобывающей производство сократилось на 2,3 процента. В Минске спад производства составил почти 13 процентов. Привет гигантам белорусской промышленности, Минскому тракторному и МАЗу.

«На ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году 1 млрд долларов. Все его предприятия в красной зоне. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров», - сказал Лукашенко.

Еще буквально пару дней назад Белстат хвастался, что прибыли у белорусских предприятий за прошлый год выросли больше чем на 20 процентов. Но, оказалось, что и тут хвастаться нечем.

«Абсолютный прирост показателя чистой прибыли в 3 млрд белорусских рублей практически полностью был потрачен с точки зрения баланса денег предприятий на рост запасов готовой продукции. Таким образом, улучшения ситуации с оборотными средствами предприятий в целом по экономике в реальности не произошло, несмотря на значительные темпы роста чистой прибыли», - написал первый зампред Нацбанка Александр Егоров в статье, которая вышла в среду в журнале «Банковский вестник».

За январь складские запасы выросли сразу на 800 миллионов рублей и поставили очередной исторический рекорд. Сейчас они составляют почти 90 процентов от месячного объема производства.

И ничего удивительного. Куда еще этой продукции деваться, если вы ее не можете продать. Как признал Лукашенко, задания по экспорту конкретных товаров в прошлом году не были выполнены даже наполовину.

За 11 месяцев прошлого года отрицательное торговое сальдо было почти 7 миллиардов долларов. Только грузовиков, дорожной техники и автобусов Беларусь завезла на 400 миллионов. Вот тех же автобусов купили 500 штук. И стесняюсь спросить: а зачем вы покупаете автобусы, если у вас есть автобусы МАЗ, которые так задорно горят на работе.

Так мало этого, то что получилось вроде бы продать, не принесло тех доходов, на которые можно было бы рассчитывать. По словам Лукашенко, белорусские предприятия за прошлый год не смогли вернуть из-за границы полмиллиарда долларов экспортной выручки.

«Завезли туда товар, там оставили без оплаты. Ну на старые грабли наступаем», - сказал Лукашенко.

И ведь не поспоришь. На эти грабли белорусские власти наступали уже столько раз, что там живого места на лбу не осталось. Но прогулки по граблям – это такая неотъемлемая особенность национальный системы менеджмента.

Поэтому белорусская экономика уже три десятка лет проходит один и тот же цикл. Когда скромное процветание внезапно сменяется внезапным кризисом. Причем процветание с каждым разом все скромнее, а кризисы - все хуже.

С самого начала нового года белорусская экономика вступила на скользкую дорожку альтернативного роста. После того как за прошлый год объем ВВП вырос всего на 1,3 процента, в январе он уже сократился на 1,2 процента. На полпроцента сократились перевозки грузов, почти на десять процентов обвалилась оптовая торговля.

Только сельское хозяйство порадовало ростом, хотя, судя по словам Лукашенко там тоже радоваться особо нечему.

«На фоне хорошего урожая общий результат сельского хозяйства ненамного лучше, чем годом ранее. Но неприемлемая ситуация с падежом, хроническая задолженность сельхозорганизаций смазывают эти итоговые результаты. Только господдержка на покрытие убытков составила 2,1 миллиарда рублей. Не говоря уже про льготные ссуды и займы из бюджета. Половина отечественных сельхозорганизаций по-прежнему существуют за счет долгов и без своевременной подпитки убыточны», - сказал Лукашенко.

Зато рост цен перевыполнил планы. За год прошлый инфляция была 6,8 процента, при плане в пять. За январь этого года – шесть с половиной. В Польше, где цены никто не регулирует, инфляция была в три раза ниже.

Свинина подорожала на 15 процентов, говядина - на 12, молоко и кефир - на 9-10, морковь и капуста подорожали от 19 до 27 процентов.

То есть, если резюмировать, то результат государственной экономической политики за прошлый год – провал в промышленности, в сельском хозяйстве, в контроле над инфляцией, во внешней торговле. Не говоря уже про кадровую политику. И возникает, конечно, резонный вопрос: а за чей счет был весь это банкет. Кто его оплачивать будет.

Вопрос, конечно, риторический. За экономические эксперименты белорусских властей платили всегда белорусы.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com