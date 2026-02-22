закрыть
26 февраля 2026, четверг, 21:25
Россиянку Непряеву дисквалифицировали за чужие лыжи

17
  • 22.02.2026, 20:09
  • 10,906
Россиянку Непряеву дисквалифицировали за чужие лыжи

РФ завершила Олимпиаду 2026 провалом.

Российские спортсмены вновь оказались в центре скандала на зимних Олимпийских играх. 23-летняя лыжница Дарья Непряева, выступавшая в нейтральном статусе, во время марафонской гонки использовала лыжи соперницы, за что была дисквалифицирована. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Непряева по ошибке заехала не в свой сервисный бокс и надела лыжи, принадлежавшие немецкой спортсменке Катарине Хенниг. Несмотря на это, россиянка завершила дистанцию на 11-м месте, однако после финиша ее результат был аннулирован.

Причиной дисквалификации стало нарушение регламента — использование чужого инвентаря. В итоговом протоколе Катарина Хенниг заняла девятую позицию.

Этот старт стал последним для российских спортсменов на нынешней Олимпиаде. Непряева выступала в статусе нейтрального атлета, и инцидент фактически подвел черту под участием представителей России в Играх.

В целом результаты нейтральных спортсменов оказались весьма скромными. Единственную медаль завоевал Никита Филиппов, который стал серебряным призером в ски-альпинизме — дисциплине, впервые включенной в олимпийскую программу. Других призовых мест российские атлеты не заняли.

