Украину помогают защищать добровольцы из 75 стран 23.02.2026, 19:17

3,814

Детали от ВСУ.

Иностранцы из 75 горсударств служат в подразделениях Сухопутный войск ВСУ. Они принимают участие в защите Украины от российской агрессии.

Об этом в интервью «Донбасс Реалии» рассказал заместитель начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский.

Он отметил, что каждый месяц с подразделениями Сухопутных войск контракт подписывают около 600 граждан других стран.

«Сейчас немного холоднее. Люди из теплых стран не слишком уезжают. Можем вычесть до 50 человек из этих 600. Станет теплее, будет немного больше. Но мы говорим о среднестатистической цифре», - рассказал Милевский.

По его словам, общее количество иностранных граждан, которые в то или иное время подписывали контракт с подразделениями Сухопутных войск, составляет более 10 тысяч.

Милевский обратил внимание, что Украина принимает только такое количество добровольцев, которым она способна «уделить внимание». Речь о:

боевом слаживании;

оснащении оружием;

обмундированием.

«Можно, конечно, увеличить количество до условной тысячи, полутора и десяти, но если некому заниматься этими людьми, то результата не будет», - сказал он.

Иностранцы также воюют на стороне Украины в составе подразделений Главного управления разведки и Нацгвардии. В Силах обороны они имеют такие же права и обязанности, как и граждане Украины. Но главное отличие в том, что иностранные граждане могут разорвать контракт по собственному желанию, прослужив полгода.

