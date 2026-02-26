Орбан написал письмо Зеленскому

Орбан написал письмо Зеленскому11
- 26.02.2026, 10:11
- 4,274
Премьер-министр Венгрии обеспокоен предстоящими выборами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил «открытое письмо» президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил Киев во «влиянии на предстоящие выборы».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Венгрии.
«В течение четырех лет Вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и Россией. В течение этого времени Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции», - заявил Орбан.
По его словам, Украина, Брюссель и венгерская оппозиция якобы координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.
«В последние дни Вы заблокировали нефтепровод «Дружба», который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей», - добавил он.
Венгерский премьер также призвал Украину изменить «антивенгерскую политику». Он также добавил, что якобы не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.
«Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители», - добавил Орбан.
Подытоживая, он также призвал «открыть нефтепровод «Дружба» и воздержаться от «дальнейших нападений на энергетическую безопасность Венгрии».