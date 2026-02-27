Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана 27.02.2026, 6:16

Талибы отчитались о захвате 19 погранпостов.

Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат заявил, что силы Афганистана захватили одну базу и 19 контрольно-пропускных постов Пакистана вдоль границы, передает Tolo News в X. По его данным, убито 55 военных пакистана

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганские военные захватили 15 постов, принадлежащих Пакистану, и отметил, что в результате операции было убито «большое количество» пакистанских солдат, некоторые взяты в плен.

До этого источники сообщали афганскому телеканалу о захвате 20 постов Пакистана силами «Талибана». Источник в афганских вооруженных силах сообщил телеканалу Al Jazeera, что были убиты 10 пакистанских солдат и захвачены 13 аванпостов.

Пакистанский телеканал Geo News пишет со ссылкой на источники в силовых структурах, что попытки талибов атаковать блокпосты пакистанских сил безопасности с помощью квадрокоптеров «провалились», а все квадрокоптеры были сбиты. В службах безопасности также сообщили, что 44 военных Афганистана были убиты вдоль пакистано-афганской границы после «неспровоцированных трансграничных нападений на пакистанские позиции».

Tolo News пишет, что пакистанские силы в настоящее время наносят удары по гражданским районам в Данд-Ав-Патан в провинции Пактия на востоке Афганистана, и многие семьи вынуждены покидать свои дома.

