закрыть
27 февраля 2026, пятница, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились первые кадры ударов Mirage-2000 по позициям РФ

3
  • 27.02.2026, 14:50
  • 5,938
Появились первые кадры ударов Mirage-2000 по позициям РФ

Французские самолеты оправдали свое название.

Французские истребители Mirage-2000 начали выполнять боевые задачи на линии фронта, показало видео от пилотов Воздушных сил ВСУ. Самолет пронесся над оператором, который делал запись, и выпустил две ракеты в сторону позиций Вооруженных сил противника. Какие преимущества получит Украина благодаря авиации и авиабомбам, полученным от Франции?

Самолеты Mirage-2000 уже использовались на разных отрезках фронта, но ранее видео их работы не появлялось в сети, отметили в Telegram-канале «Соняшник», связанном с Воздушными силами ВСУ.

Также отмечается, что пока не будут раскрывать тайны боевой задачи, которую выполняли пилоты, и примененное оружие. Между тем профильное медиа «Милитарный» сообщило, что Mirage-2000 запустил, вероятно, две авиабомбы AASM Hammer.

Видео с отработки французского самолета Mirage-2000 появилось в сети днем 27 февраля. При этом не указывается, когда именно состоялся полет и над каким отрезком фронта.

«Те, кто оправдывает свое название [Mirage-2000] — нигде не были замечены, но везде и всегда задействованы. Спасибо Франции за ее неизменную поддержку нашего войска, а также за качественные и современное оружие», — говорится в сообщении.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко