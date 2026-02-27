Появились первые кадры ударов Mirage-2000 по позициям РФ 3 27.02.2026, 14:50

5,938

Французские самолеты оправдали свое название.

Французские истребители Mirage-2000 начали выполнять боевые задачи на линии фронта, показало видео от пилотов Воздушных сил ВСУ. Самолет пронесся над оператором, который делал запись, и выпустил две ракеты в сторону позиций Вооруженных сил противника. Какие преимущества получит Украина благодаря авиации и авиабомбам, полученным от Франции?

Самолеты Mirage-2000 уже использовались на разных отрезках фронта, но ранее видео их работы не появлялось в сети, отметили в Telegram-канале «Соняшник», связанном с Воздушными силами ВСУ.

Также отмечается, что пока не будут раскрывать тайны боевой задачи, которую выполняли пилоты, и примененное оружие. Между тем профильное медиа «Милитарный» сообщило, что Mirage-2000 запустил, вероятно, две авиабомбы AASM Hammer.

Видео с отработки французского самолета Mirage-2000 появилось в сети днем 27 февраля. При этом не указывается, когда именно состоялся полет и над каким отрезком фронта.

«Те, кто оправдывает свое название [Mirage-2000] — нигде не были замечены, но везде и всегда задействованы. Спасибо Франции за ее неизменную поддержку нашего войска, а также за качественные и современное оружие», — говорится в сообщении.

🇫🇷🇺🇦✈️ The Ukrainian Air Force began using French Mirage 2000 fighter jets to strike at occupier positions - Militarnyi pic.twitter.com/NE53Nbq9Sq — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 27, 2026

