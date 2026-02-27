Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- 27.02.2026, 19:20
«Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» — с «Челси»
Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:
«ПСЖ» — «Челси»;
«Галатасарай» — «Ливерпуль»;
«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»;
«Аталанта» — «Бавария»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»;
«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»;
«Будё-Глимт» — «Спортинг»;
«Байер» — «Арсенал».
Матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.