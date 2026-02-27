Украина назначит специального представителя по Беларуси
- 27.02.2026, 21:44
Об этом сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, появится специальный представитель по Беларуси.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
«МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей - это то, что дает Украине лучший результат», - отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, которые имеют хороший опыт и «проявили себя в защите украинских интересов».
«Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе, не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием», - подчеркнул он.