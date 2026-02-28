закрыть
28 февраля 2026, суббота, 17:54
Зеленский отреагировал на удары Израиля и США по Ирану

  • 28.02.2026, 17:15
  • 1,992
Зеленский отреагировал на удары Израиля и США по Ирану

Режим в Иране выбрал быть сообщником главы Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары Израиля и США по Ирану в субботу, 28 февраля. Он отметил, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно, пишет «Фейсбук».

По его словам, режим в Иране выбрал быть сообщником главы Кремля Владимира Путина и поставлял России не только дроны-камикадзе «Шахед» и другое оружие, но и передавал технологии. Зеленский добавил, что за время полномасштабной войны Россия атаковала украинские города и сёла более чем 57 тысячами дронов.

«Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо — дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, избавиться от него и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора, происходящего из Ирана», — заявил Зеленский.

