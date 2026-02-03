закрыть
11 мая 2026, понедельник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пытался переманить «Мерседес» из Германии

3
  • 3.02.2026, 16:07
  • 5,936
Трамп пытался переманить «Мерседес» из Германии

Глава компании решительно отказался.

Генеральный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась убедить компанию перенести свою штаб-квартиру из Германии в США. Келлениус рассказал, что предложение поступило около года назад через министра торговли США Говарда Лютника и включало налоговые льготы и другие стимулы для переезда руководства из Штутгарта, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Келлениус решительно отказался, подчеркнув, что несмотря на глобальную деятельность, идентичность Mercedes остается неразрывно связанной с южной Германией. «Звезда» уже более 100 лет является глобальной компанией, но мы укоренены в Швабии, и эти корни нельзя забыть», — отметил он.

При этом Mercedes продолжает расширять производство в США. Компания объявила о переносе сборки одного из внедорожников из Германии на завод в Таскалусе, Алабама, который уже выпускает несколько популярных внедорожников для североамериканского рынка. Также увеличены объемы исследований и разработок в США, включая объекты в Джорджии.

Стратегия Mercedes состоит в том, чтобы локализовать производство там, где это экономически оправдано, сохраняя при этом руководство и бренд в Германии.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман