Трамп пытался переманить «Мерседес» из Германии 3 3.02.2026, 16:07

5,936

Глава компании решительно отказался.

Генеральный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась убедить компанию перенести свою штаб-квартиру из Германии в США. Келлениус рассказал, что предложение поступило около года назад через министра торговли США Говарда Лютника и включало налоговые льготы и другие стимулы для переезда руководства из Штутгарта, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Келлениус решительно отказался, подчеркнув, что несмотря на глобальную деятельность, идентичность Mercedes остается неразрывно связанной с южной Германией. «Звезда» уже более 100 лет является глобальной компанией, но мы укоренены в Швабии, и эти корни нельзя забыть», — отметил он.

При этом Mercedes продолжает расширять производство в США. Компания объявила о переносе сборки одного из внедорожников из Германии на завод в Таскалусе, Алабама, который уже выпускает несколько популярных внедорожников для североамериканского рынка. Также увеличены объемы исследований и разработок в США, включая объекты в Джорджии.

Стратегия Mercedes состоит в том, чтобы локализовать производство там, где это экономически оправдано, сохраняя при этом руководство и бренд в Германии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com