Трамп пытался переманить «Мерседес» из Германии

Трамп пытался переманить «Мерседес» из Германии3
- 3.02.2026, 16:07
Глава компании решительно отказался.
Генеральный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась убедить компанию перенести свою штаб-квартиру из Германии в США. Келлениус рассказал, что предложение поступило около года назад через министра торговли США Говарда Лютника и включало налоговые льготы и другие стимулы для переезда руководства из Штутгарта, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Келлениус решительно отказался, подчеркнув, что несмотря на глобальную деятельность, идентичность Mercedes остается неразрывно связанной с южной Германией. «Звезда» уже более 100 лет является глобальной компанией, но мы укоренены в Швабии, и эти корни нельзя забыть», — отметил он.
При этом Mercedes продолжает расширять производство в США. Компания объявила о переносе сборки одного из внедорожников из Германии на завод в Таскалусе, Алабама, который уже выпускает несколько популярных внедорожников для североамериканского рынка. Также увеличены объемы исследований и разработок в США, включая объекты в Джорджии.
Стратегия Mercedes состоит в том, чтобы локализовать производство там, где это экономически оправдано, сохраняя при этом руководство и бренд в Германии.