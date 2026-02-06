Польская контрразведка год следила за сотрудником Минобороны, работавшим на белорусские спецслужбы

Польская контрразведка год следила за сотрудником Минобороны, работавшим на белорусские спецслужбы4
- 6.02.2026, 11:28
- 4,796
Его использовали в оперативных целях.
Сотрудника Министерства обороны Польши, задержанного 3 февраля в Варшаве по подозрению в сотрудничестве с белорусской разведкой, польские спецслужбы выявили ещё в 2024 году. Однако вместо немедленного ареста за ним установили наблюдение и использовали в оперативных целях. Об этом изданию Onet.
После того как Служба военной контрразведки идентифицировала предполагаемого шпиона, ему закрыли доступ к секретным данным и начали так называемую оперативную игру. Её задачей было выявление каналов связи, офицеров-кураторов, возможных других агентов, а также тем, представлявших интерес для белорусской стороны. Всё это время мужчина находился под постоянным контролем контрразведки.
По данным Onet, подозреваемому 60 лет, он проработал в Министерстве обороны Польши более 30 лет и успел сменить шесть различных департаментов. Он неоднократно ездил в отпуск в Беларусь, а в сентябре 2025 года оказался там заблокирован после неожиданного закрытия границы Польшей. Тогда, как сообщали польские СМИ, он обратился в Минобороны с просьбой продлить отпуск, сославшись на сложности с возвращением.