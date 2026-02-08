The Atlantic: Башар Асад проводил последние дни у власти за мобильными играми 13 8.02.2026, 21:08

Сирийский диктатор игнорировал предложения о помощи.

Бывший правитель Сирии Башар Асад в последние дни перед падением режима игнорировал предложения о помощи со стороны «союзников» и занимал себя играми. Об этом пишет журнал The Atlantic.

По данным автора статьи Роберта Уорта, который побеседовал с офицерами и постоянными гостями президентского дворца в Дамаске и составил картину последних недель Асада на посту правителя Сирии, диктатор не делал попыток наладить ситуацию в стране и сохранить власть, несмотря на то ему предлагали помощь из России, Турции и Ирана.

По словам собеседников, Асад даже не отвечал на звонки, предпочитая играть в игры на своем телефоне.

Режим Асада пал в декабре 2024 года, когда антиправительственные силы стремительно захватили Алеппо, а затем и Дамаск.

