Иран атаковал торговый центр в ОАЭ и корабль в Ормузском проливе

  • 1.03.2026, 13:52
  • 2,264
Под завалами горящего ТЦ могут быть люди.

Иран возобновил интенсивные атаки стран Ближнего Востока в рамках «акта возмездия», пишет cursorinfo.co.il.

В Объединенных Арабских Эмиратах беспилотник типа «Шахед», по данным местных СМИ, упал на торговый центр в Шардже. В результате инцидента здание загорелось, над районом поднимается густой дым.

По предварительной информации, объект получил критические повреждения и, вероятно, полностью разрушен. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно масштабное возгорание и работу экстренных служб на месте происшествия.

Местные жители утверждают, что торговый центр продолжал работать, несмотря на продолжающиеся атаки в регионе. В связи с этим существует опасение, что в момент удара внутри могли находиться посетители и сотрудники.

Официальные данные о числе пострадавших или возможных жертвах пока не опубликованы. Спасательные службы проводят разбор завалов и поисковую операцию. Власти ситуацию официально не прокомментировали.

Также иранские силы атаковали нефтяной танкер в Ормузском проливе у побережья Омана. По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека. Весь экипаж судна, состоявший из 20 моряков, был эвакуирован. Информация о характере повреждений танкера и его текущем состоянии пока уточняется.

Инцидент произошел вскоре после того, как государственные СМИ Омана сообщили об атаке дронов на портовую инфраструктуру Дукма.

В Центре морской безопасности Омана подтвердили информацию об атаке на нефтяной танкер Skylight под флагом Палау. Судно было атаковано в пяти морских милях от Мусандама. Четыре человека получили ранения, а весь экипаж из 20 человек эвакуировали.

