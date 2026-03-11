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Российские города-курорты оказались под мощной атакой дронов

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  • 11.03.2026, 9:04
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Российские города-курорты оказались под мощной атакой дронов

Закрыты аэропорты, раздаются взрывы.

Поздно вечером 10 марта и после полуночи в Краснодарском крае РФ раздавались сирены и взрывы на фоне атаки беспилотников. Россияне жаловались на неизвестные дроны в Анапе и Сочи, пишет «Фокус».

Атака беспилотников парализовала работу аэропортов в Краснодаре и Сочи, где на фоне угрозы был введен план «Ковер». Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Сирена и взрывы в Анапе начали раздаваться около 22:00 часов. Очевидцы рассказали медиа, что в курортном городе было слышно серию взрывов со стороны Черного моря, от которых в автомобилях сработали сирены.

В общем жители Анапы насчитали не менее 5 громких взрывов, которые были слышны в разных районах города. Также очевидцы сообщали об активной работе сил противовоздушной обороны.

Российские мониторинговые каналы пишут, что сирена в Анапе звучала уже третий раз за сутки 10 марта. Официально местные власти не комментировали атаку на город и не раскрывали последствий.

Город-курорт Сочи также оказался под ударом дронов

Через некоторое время в российских Telegram-каналах сообщили о звуках взрывов в другом городе-курорте РФ — Сочи, а также в поселке городского типа Сириус. Жители Сочи также утверждают, что город под атакой дронов.

В общем местные насчитали не менее 5 громких взрывов, прозвучавших в Адлерском и Центральном районах Сочи. По всей территории города было слышно сирену об опасности. В небе над Черным морем очевидцы видели яркие вспышки в небе.

Местные власти не раскрывали информации о последствиях атаки на Сочи. Жителей призывают быть в укрытиях на фоне угрозы.

Также в сети сообщали о звуках взрывов, которые раздавались в оккупированном Крыму. Telegram-канал «Крымский ветер» писал о работе ПВО в Феодосии и в районе Керченского пролива.

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