Российские города-курорты оказались под мощной атакой дронов

Российские города-курорты оказались под мощной атакой дронов7
- 11.03.2026, 9:04
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Закрыты аэропорты, раздаются взрывы.
Поздно вечером 10 марта и после полуночи в Краснодарском крае РФ раздавались сирены и взрывы на фоне атаки беспилотников. Россияне жаловались на неизвестные дроны в Анапе и Сочи, пишет «Фокус».
Атака беспилотников парализовала работу аэропортов в Краснодаре и Сочи, где на фоне угрозы был введен план «Ковер». Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Сирена и взрывы в Анапе начали раздаваться около 22:00 часов. Очевидцы рассказали медиа, что в курортном городе было слышно серию взрывов со стороны Черного моря, от которых в автомобилях сработали сирены.
В общем жители Анапы насчитали не менее 5 громких взрывов, которые были слышны в разных районах города. Также очевидцы сообщали об активной работе сил противовоздушной обороны.
Российские мониторинговые каналы пишут, что сирена в Анапе звучала уже третий раз за сутки 10 марта. Официально местные власти не комментировали атаку на город и не раскрывали последствий.
Город-курорт Сочи также оказался под ударом дронов
Через некоторое время в российских Telegram-каналах сообщили о звуках взрывов в другом городе-курорте РФ — Сочи, а также в поселке городского типа Сириус. Жители Сочи также утверждают, что город под атакой дронов.
В общем местные насчитали не менее 5 громких взрывов, прозвучавших в Адлерском и Центральном районах Сочи. По всей территории города было слышно сирену об опасности. В небе над Черным морем очевидцы видели яркие вспышки в небе.
Местные власти не раскрывали информации о последствиях атаки на Сочи. Жителей призывают быть в укрытиях на фоне угрозы.
Также в сети сообщали о звуках взрывов, которые раздавались в оккупированном Крыму. Telegram-канал «Крымский ветер» писал о работе ПВО в Феодосии и в районе Керченского пролива.