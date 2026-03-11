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Польша укрепляет границу с Беларусью

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  • 11.03.2026, 12:45
  • 3,008
Польша укрепляет границу с Беларусью

Появится еще одно заграждение.

В ближайшее время в Подлясском воеводстве Польши планируется начать строительство ещё одного заграждения на границе с Беларусью, сообщает RMF FM со ссылкой на Пограничную охрану страны.

Ранее, в ноябре прошлого года, руководство погранслужбы заявляло, что четырехметровый забор будет возведён к весне, однако «работы задержала очень холодная зима».

Согласно информации RMF FM, за строительство будет отвечать Вооружённые силы Польши. Военнослужащие инженерных войск уже включены в состав подразделений пограничной службы для выполнения этих задач. В настоящее время определяется, где будут храниться строительные материалы.

Заграждение будет представлять собой сетчатый забор на столбах с колючей проволокой, отмечает издание.

«Чтобы преодолеть эти четыре метра, требуется больше времени. Тогда у нас будет больше возможностей подъехать к этому месту», — заявил комендант Подлясского отделения погранслужбы Славомир Клекотка.

Отмечается, что за основным ограждением планируется установить ещё двухметровый забор, который должен защитить лесных животных от порезов.

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