Жизнь в космосе может изменить человека 6 11.03.2026, 12:54

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Последнее исследование показало довольно неожиданную картину.

Оказавшись в невесомости, человеческий мозг смещается вверх и назад, деформируясь прямо внутри черепной коробки, пишет New Voice.

На Земле гравитация постоянно «тянет» наши жидкости — и кровь, и ликвор, который омывает мозг, — вниз. Как только человек попадает в космос, эта сила исчезает. Жидкости перераспределяются, направляясь к голове, из-за чего у астронавтов часто наблюдается эффект «отекшего лица».

В обычных земных условиях мозг, спинномозговая жидкость и окружающие ткани находятся в шатком, но стабильном равновесии. В микрогравитации этот баланс окончательно разрушается, пишет издание Space.

Предыдущие наблюдения уже фиксировали, что в космосе мозг как бы «поднимается» выше. Однако большинство тех работ анализировали мозг как целостный объект, что скрывало локальные изменения в его отдельных участках. Наша команда решила заглянуть глубже.

Ученые проанализировали МРТ-сканы 26 астронавтов, которые провели на орбите от нескольких недель до более года. Чтобы понять, как именно движется этот орган, исследователи выровняли снимки каждого участника по контуру черепа, сравнивая «до» и «после» полета. Затем они разделили каждый мозг на сотню отдельных участков, чтобы отследить, куда именно смещается каждый из них.

Результаты подтвердили: чем дольше человек находится в космосе, тем существеннее становятся эти смещения. У тех, кто провел на МКС около года, отдельные зоны в верхней части мозга сместились вверх более чем на два миллиметра. Для кого-то это мизер, но в ограниченном пространстве черепа два миллиметра — это уже ощутимая деформация.

Особенно активно «гуляли» участки, отвечающие за движение и ощущения. Также заметили интересный эффект: симметричные структуры в обоих полушариях двигались в противоположные стороны, к центральной линии. Именно эти встречные движения «гасили» друг друга в общей статистике, поэтому предыдущие исследования просто пропускали такой паттерн.

Возвращается ли все на свои места? В основном да. Через полгода после возвращения на Землю большинство деформаций исчезают. Однако смещение мозга «назад» оказалось более устойчивым. Вероятно, это связано с тем, что земная гравитация тянет нас вниз, а не вперед, поэтому мозг адаптируется к своей новой позиции несколько дольше.

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