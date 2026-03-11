FT: Кремль ведет тайную миссию в Венгрии 9 11.03.2026, 13:54

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Как Путин пытается спасти рейтинг Орбана.

Россия тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии - чтобы перед выборами 12 апреля укрепить позиции премьера Виктора Орбана и подорвать его главного соперника Петера Мадьяра.

Об этом сообщает Financial Times.

Кто стоит за кампанией

Администрация Путина одобрила предложение Агентства социального дизайна: заполнить венгерские социальные сети контентом, разработанным в России, но распространять через местных влиятельных лиц.

По данным FT, операцией, скорее всего, руководит Сергей Кириенко - влиятельный заместитель руководителя аппарата Путина. Ранее он уже возглавлял подобные кампании в других странах.

Что планирует Россия

Кампания имеет две цели: поднять рейтинг Орбана и уничтожить репутацию его соперника - Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса», которая опережает «Фидес» в опросах.

Орбана изображают «сильным лидером с глобальными друзьями», а Мадьяра - «брюссельской марионеткой без внешней поддержки».

Также планируются «информационные атаки» против «Тисы» - с попыткой показать партию как разорванную «некомпетентностью, раздором и тайными целями».

Агентство осознает риск: прямая поддержка со стороны России может навредить Орбану. Поэтому прямых контактов с венгерским правительством нет.

«Вмешиваясь в избирательные нарративы, следует учитывать, что прямая поддержка со стороны России может иметь противоположный эффект», - говорится в самом предложении.

Контент будет выглядеть местным - адаптированные мемы, видео, инфографика и материалы под венгерскую аудиторию. С февраля агентство мониторит венгерские СМИ и аналитические центры и уже отобрало около 50 проорбановских и 30 оппозиционных аккаунтов для распространения материалов.

Информкампания направлена и против Украины

Резко активизировались в венгерских соцсетях и антиукраинские нарративы.

На прошлой неделе венгерские власти задержали граждан Украины с наличными и золотом. По данным издания, проорбановский таблоид Ripost.hu опубликовал материал с поддельными изображениями - и только одна публикация в Facebook собрала 130 000 реакций за несколько дней, преимущественно от иностранных пользователей. Для венгерского сегмента сети это нетипично.

Отдельно независимое издание VSquare сообщило, что в посольство России в Будапеште направили трех офицеров военной разведки ГРУ. Мадьяр призвал их выслать и заявил: «Русские, идите домой» - намекая на антикоммунистическое восстание 1956 года.

Орбан обостряет отношения с Украиной

Параллельно Орбан усилил давление на Киев. После того как Украина отказалась ремонтировать трубопровод для транспортировки российской нефти - поврежденный ударом самой же России, - венгерский премьер заблокировал заем ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и пообещал ветировать любой план, выгодный Киеву.

На венгерских билбордах тем временем появились изображения, где деньги «смываются в золотой унитаз», а видеоролики с искусственным интеллектом показывают гибель венгерских солдат на фронте.

И россияне, и венгерское правительство отвергают любые обвинения и называют их фейками.

Напомним, лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил премьера Виктора Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы, запланированные на 12 апреля.

По словам Мадьяра, несколько недель назад спецслужащие уже прибыли в Будапешт -, так же как ранее действовали в Молдове. Он призвал выслать их из страны и созвать Комитет нацбезопасности.

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