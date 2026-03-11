Оборонный банк Путина отчитался о многомиллиардных убытках 2 11.03.2026, 15:23

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Из-за неплатежей по кредитам.

Банк ПСБ, который является опорным банком российского военно-промышленного комплекса, завершил 2025 год с убытком. Как сообщает The Moscow Times.

К проблемам банка, который входит в топ-5 в России по размеру активов и держит на счетах более 1 трлн рублей вкладов физлиц, привели неплатежи по кредитам. За год ПСБ направил почти 300 млрд рублей на резервы по возможным кредитным потерям — втрое больше, чем годом ранее.

Хотя ПСБ получил в прошлом году 29,6 млрд рублей помощи от государства, он стал первым банком и топ крупнейших, кто получил годовой убыток. Квартальный минус в октябре-декабря также показал связанный с «Роснефтью» Московский кредитный банк, где просрочка по выданным кредитам подскочила на 600%.

В целом в банковской системе, по данным ЦБ РФ, объем проблемных кредитов достиг 10,4 трлн рублей: за январь–сентябрь долги, по которым компании и ИП не смогли расплатиться в срок, выросли на 1,9 трлн рублей. Фактически в стране начался латентный банковский кризис, предупредили в феврале эксперты близкого Кремлю аналитического центра ЦМАКП.

По словам источников Bloomberg, банкиры, в том числе государственные, в непубличном формате начали бить тревогу еще прошлым летом летом, когда просрочка по займам стала увеличиваться у крупных компаний. Волна неплатежей затронула в том числе оборонные заводы, которые могли получить более 20 трлн рублей кредитов на военное производство.

«Это огромный бассейн плохо регулируемого теневого долга, который сидит в самом центре банковской системы», — отмечал Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America, а ныне эксперт Центра изучения России и Евразии в Гарварде. По мнению Кеннеди, по сути речь идет о втором, тайном военном бюджете, который был истрачен на войну вдобавок к 42 трлн рублей (или $542 млрд), официально выделенных казной.

Чиновники финансово-экономического блока в конце прошлого года предупредили Владимира Путина о том, что банковская система находится под давлением из-за высоких процентных ставок и большого объема кредитов для финансирования войны, рассказывал The Washington Post близкий к кабмину источник. По словам собеседника WaPo, Путина предупредили, что уже в ближайшие месяцы в стране может разразиться экономический кризис.

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