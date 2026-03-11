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Нетаньяху: Мы ведем историческую войну за свободу

  • 11.03.2026, 17:05
  • 7,852
Нетаньяху: Мы ведем историческую войну за свободу
Биньямин Нетаньяху
Фото: Amir Cohen/Reuters

Мечты угнетенного народа станут реальностью.

Премьер-министр Израиля выступил с обращением к иранцам и пообещал «создать условия», которые позволят им «взять свою судьбу в свои руки». Заявление Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети Х.

«Народ Ирана, мы ведём историческую войну за свободу, — сказал политик. — Это уникальная возможность для вас свергнуть режим аятолл и обрести свободу. Вместе с Соединёнными Штатами мы наносим удар по тиранам Тегерана сильнее, чем когда-либо.

По словам Нетаньяху, «в ближайшие дни Израиль создаст условия, которые позволят народу Ирана самому распорядиться своей судьбой».

«Когда придет подходящее время, а это время стремительно приближается, мы передадим вам эстафету, — заверил израильский премьер без особой конкретики. — Ваши мечты станут реальностью. Когда придет время, а это время быстро приближается, мы передадим эстафету вам. Будьте готовы воспользоваться моментом!»

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