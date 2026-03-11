Украинцы превратили замаскированный российский танк в металлолом 11.03.2026, 18:44

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Иллюстративное фото

Технику подбили ударными дронами.

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ уничтожили замаскированный российский танк.

Во время воздушной разведки украинские десантники обнаружили бронетехнику противника, которую оккупанты пытались тщательно замаскировать. После уточнения координат цель была поражена точными ударами БПЛА.

Сначала дроны на радиоуправлении пробили проход в укрытии, после чего беспилотники на оптоволокне нанесли более точные удары по самому танку.

В результате вражеская техника уничтожена.

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