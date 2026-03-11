закрыть
16 июня 2026, вторник, 21:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банк Англии обновит дизайн банкнот

7
  • 11.03.2026, 21:40
  • 2,944
Банк Англии обновит дизайн банкнот

Портреты Черчилля и Остин заменят на дикую природу.

Банк Англии спустя более 50 лет обновит дизайн банкнот, убрав с них портреты исторических личностей, в том числе экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин. Об этом говорится в пресс-релизе британского ЦБ.

Банк заявил, что на протяжении 50 лет демонстрировал на банкнотах множество вдохновляющих исторических личностей, которые внесли вклад в развитие мышления, новаторства, лидерства и национальных ценностей. Однако теперь их портреты заменят образами дикой природы.

«На следующей серии банкнот будут представлены изображения дикой природы Британии», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что такое решение было принято по результатам опроса общественного мнения Банка Англии в августе 2025 года. 60% британцев заявили, что хотели бы видеть на новых купюрах тему природы. Второе место заняла архитектура и достопримечательности, исторические личности оказались на третьей позиции.

В банке добавили, что кроме диких животных в новом дизайне банкнот могут присутствовать изображения растений и пейзажей. Однако помещать на банкноты домашних животных банк не будет. Ожидается, что новая серия будет выпущена через несколько лет.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер