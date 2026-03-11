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СМИ: Иран готовился ударить Shahed по Калифорнии

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  • 11.03.2026, 22:27
  • 11,484
СМИ: Иран готовился ударить Shahed по Калифорнии

Что известно.

Иран, вероятно, готовился ударить дронами по Калифорнии. Об этом 11 марта сообщил ABC News со ссылкой на предупреждающий бюллетень Федерального бюро расследований.

В бюллетене, присланном американским правоохранителям в конце февраля, говорилось о том, что Тегеран якобы планировал осуществить внезапную атаку с неизвестного судна у побережья США. Точное время, метод, конкретные цели и исполнители этой потенциальной атаки пока неизвестны.

Предупреждение поступило на фоне длительных ударов США по Ирану, на которые Тегеран уже отвечает ударами – ракетными и дроновыми атаками по странам Ближнего Востока.

Кроме Ирана, американские разведчики озабочены возможным использованием дронов мексиканскими наркокартелями для атак на силы США и правоохранителей вдоль границы с Мексикой. Бывший руководитель разведки департамента внутренней безопасности США Джон Коэн отметил, что предупреждение ФБР поможет государственным и местным органам лучше подготовиться к подобным угрозам.

ФБР не уточнило, как и когда суда с дронами могут приблизиться к материковой части США, но американская разведка озабочена возможностью предварительного размещения дронов на суше или на судах в море для потенциальных атак.

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