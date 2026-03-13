Износ систем ЖКХ в российских регионах достиг 50% 5 13.03.2026, 8:15

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Инфраструктура изнашивается быстрее, чем обновляется.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что износ систем жилищно-коммунального хозяйства в некоторых регионах России достиг 50%. Выступая на форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», он подчеркнул, что проблемами ЖКХ неизбежно придется заниматься, поскольку они копились десятилетиями. «Где-то причиной стала бесхозяйственность, где-то неправильная тарифная политика, неправильные хозяева — везде разные ситуации по разным регионам», — пояснил Хуснуллин (цитата по «Коммерсанту»).

Он отметил, что инфраструктура изнашивается быстрее, чем обновляется, и предупредил: «если мы не займёмся проблемами ЖКХ, то они займутся нами». Ситуация, по словам Хуснуллина, усугубляется тем, что около 30% предприятий отрасли сегодня убыточны. Вице-премьер также призвал «выровнять» тарифы, указав, что где-то они завышены, а где-то не индексировались годами.

Как отмечал в августе 2025 года член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, темпы обновления коммунальных сетей в России вдвое ниже требуемых, что неизбежно ведет к росту числа аварий. Эксперт ТПП Константин Крохин указывал на отсутствие системного ремонта сетей и подчеркивал, что масштаб инцидентов напрямую зависит от морозов, поскольку изношенные сети не выдерживают нагрузки.

На этом фоне к февралю 2026 года большинство российских регионов (66 из 85, включая аннексированные Крым и Севастополь) хотя бы раз с начала войны в Украине урезали бюджетные расходы на ЖКХ. Пик сокращений пришелся на 2025 год — тогда затраты снизили 33 региона, в 2024-м — 27. В текущем году урезание запланировано в 15 субъектах. Речь идет о сокращении соответствующих статей на 10% и более, а с учетом инфляции (в среднем 8,6% в год) реальное падение будет еще значительнее.

Сокращение расходов происходит на фоне рекордного суммарного дефицита региональных бюджетов (1,538 трлн рублей по итогам 2025 года) и «цунами» коммунальных аварий. Только в январе 2026 года зафиксировано 1788 инцидентов — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Параллельно правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ на 2026 год. С 1 января они выросли на 1,7% по всей стране, а с 1 октября начнется второй этап, существенно превышающий первый. Самый высокий рост ожидается в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской (17,5%) и Тюменской (17,2%) областях. В Москве и ряде регионов тарифы увеличатся на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. В остальных субъектах рост составит от 8% до 14%.

В 2025 году тарифы уже были проиндексированы в среднем на 11,9% — максимум за десять лет. В федеральном бюджете на ближайшие три года заложен дальнейший рост еще примерно на 30%. По оценкам Счетной палаты, на услуги ЖКХ уже приходится около 10% потребительских расходов россиян, и новая волна повышений может усилить инфляционное давление и ударить по карману населения.

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