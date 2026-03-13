Эммануэль Макрон заявил о тройном поражении Москвы

Эммануэль Макрон заявил о тройном поражении Москвы2
- 13.03.2026, 16:46
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Ничто не отвлечет внимание Европы от Украины.
На совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже в пятницу Президент Франции Эммануэль Макрон заверил в продолжении поддержки Киева, несмотря на внимание мировой общественности к событиям в Иране.
«В то время, когда взоры многих обращены к Ирану, этот визит президента Владимира Зеленского имеет для меня особое значение. Он позволяет мне подчеркнуть, что ничто не отвлечет наше внимание от Украины, которая уже более 4 лет с чрезвычайной настойчивостью и мужеством противостоит агрессии России», — сказал он.
Макрон заверил, что «наша поддержка не ослабнет».
Также он подчеркнул, что нынешняя динамика «свидетельствует о тройном поражении Москвы: стратегическом поражении, экономическом поражении, моральном поражении».
«Возможно, Россия думает, что война в Иране даст ей некоторую передышку, но она ошибается», — заявил Макрон.