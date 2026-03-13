Путин потребовал у Лукашенко деньги за «Орешник»31
- 13.03.2026, 19:35
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Диктатор мог потратить сотни миллионов долларов налогоплательщиков.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы пропагандистов, заявил, что страна купила ракетный комплекс «Орешник» у России. Его слова приводит агентство БелТА.
«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. Заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — сказал он.
Отметим, точной официальной цены ракетного комплекса «Орешник» в открытых источниках нет — она засекречена. Но аналитики делают оценки по аналогичным ракетам. Предполагается, что цена одной ракеты «Орешник» примерно сопоставима с российской межконтинентальной ракетой РС‑24 «Ярс». Стоимость «Ярса» оценивалась примерно в 40 млн долларов. Поэтому многие эксперты считают, что одна ракета «Орешник» может стоить примерно 30–50 млн долларов.
Однако ракетный комплекс — это не только ракета. Он включает: мобильную пусковую установку, транспортно-заряжающие машины, командный пункт и системы связи и обслуживания.
По аналогии с другими стратегическими ракетными системами, один полный комплекс (дивизион) может стоить сотни миллионов долларов, иногда до ~1 млрд $, в зависимости от количества пусковых установок и ракет. Это оценка по аналогичным системам, так как точные данные не раскрываются.