Российский рубль упал до минимума за полгода 1 13.03.2026, 21:20

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Несмотря на смягчение санкций США.

Несмотря на смягчение санкций США против российской нефти и рост цен на российские сорта до $70-80 за баррель, российский рубль ускорил падение к ключевым мировым валютам, передает The Moscow Times.

В пятницу курс юаня на Московской бирже поднимался до 11,69 рубля (максимум с 25 сентября), доллар на внебиржевом рынке дорожал до 80,66 рубля (максимум с 6 января), а евро — до 92,47 рубля (максимум с 12 января).

С начала марта рубль потерял почти 5% к юаню и около 4% к доллару и закрывая в минусе четвертую неделю подряд впервые с прошлого лета. Ключевая причина — это отказ от продаж валюты из ФНБ для покрытия дефицита бюджета, пишут аналитики ПСБ.

6 марта Минфин объявил, что приостанавливает продажи, которые в последние месяцы были рекордными и достигали около $2 млрд в месяц. По оценкам ВТБ, это должно ослабить рубль примерно на 10% к юаню и помочь властям сберечь остатки ФНБ, ликвидные активы которого с начала войны сократились в 2,5 раза, валютные — упали до минимума с момента создания фонда в 2008 году.

Фундаментальная причина происходящего с валютой в том, что крепкий рубль плохо сочетается с хроническим дефицитом российского бюджета, отмечает Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». За январь–февраль «дыра» в федеральной казне достигла 3,5 трлн рублей, а доходы правительства оказались почти вдвое меньше расходов.

«Уже в апреле, а может быть даже в конце марта на рынок начнет поступать увеличенное предложение долларов и юаней, полученных от роста цен сырьевых товаров», — предупреждает аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов. Это должно привести к укреплению рубля, прогнозирует он, хотя многое будет зависеть от реформы бюджетного правила.

Пока же приток валютной выручки в экономику сокращается вслед за падавшими в начале года ценами на российскую нефть, а в отдельных банках возник дефицит юаней, пишет экономист Егор Сусин. Об этом свидетельствует рост ставок по юаневым кредитам на межбанковском рынке: если почти все прошлый год банки были готовы одолжить друг другу китайскую валюту под 1% годовых, то теперь это 7-11%.

«Подправить ситуацию может приток валюты к концу весны от более высоких цен на нефть», — отмечает Сусин.

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