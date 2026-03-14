Украинское подразделение Signum за сутки уничтожило 20 российских беспилотников 14.03.2026, 6:32

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Подразделение аэроразведки и противодействия БПЛА SIGNUM продолжает эффективно уничтожать «воздушные глаза» российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за последние сутки бойцы подразделения сбили 20 беспилотников противника, которые пытались вести разведку над позициями Сил обороны Украины.

Улов подразделения SIGNUM

Орлан - 7 единиц;

ZALA - 4 единицы;

КВО («Князь Вещий Олег») - 4 единицы;

Supercam - 4 единицы;

«Молния-2» - 1 единица.

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