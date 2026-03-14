СМИ: Моджтаба Хаменеи стал чем-то вроде «кота Шредингера» 9 14.03.2026, 14:47

Кто реально управляет Ираном?

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отсутствует на публике, что раскрывает усиление власти Корпуса стражей Исламской революции и смещение баланса внутри системы.

Мистерия вокруг нового верховного лидера Ирана может рассказать больше о структуре власти, чем о самом Муджтабе Хаменеи, считают аналитики.

Об этом пишет Maariv.

Когда Хаменеи-младший был официально объявлен лидером 8 марта, не было теленовостей или публичной речи. Сообщение лишь зачитал голос, приписанный ему.

Пять дней спустя он не появился на публике и не отправил видеообращение. Это вызвало вопросы о его состоянии и о том, кто на самом деле управляет страной.

Аналитики считают, что загадка важнее как сигнал о работе системы Ирана. «Можно сказать, что Моджтаба Хаменеи стал чем-то вроде «кота Шредингера» — жив и мертв одновременно», — сказал историк Шахрам Холди.

Отсутствие публичного появления породило версии: он может быть ранен, скрыт по соображениям безопасности, или власть фактически держат другие лица.

Главное, что подчеркивают эксперты — власть в Иране все больше зависит от силовых структур. «Это типичный случай, когда хвост виляет собакой. Теперь это Корпус стражей Исламской революции управляет системой», — отметил Холди.

СМИ отмечают, что Иран десятилетиями работает через переплетение религиозной власти, политических институтов и сил безопасности. По словам политического аналитика Шиана Сами, баланс сместился в пользу Корпуса.

«На практике решения принимает силовой аппарат. Лица на камерах — лишь лицо власти, а решения принимают внутри структуры», — сказал Сами.

Хаменеи долго выполнял роль посредника между верховным лидером и Корпусом. Его внезапное назначение и отсутствие на публике лишь усилили влияние силовиков.

«Если бы вы заняли высшую должность, вы бы вышли на телевидение. Не появившись, он вызывает серьезные вопросы», — подчеркнул Сами.

В то же время события на местах проверяют институции режима. Израильские удары по Тегерану затронули объекты Басиджа — сил, отвечающих за подавление протестов и контроль внутри страны.

Экс-сотрудник американской национальной безопасности Джон Ханна считает, что это может сигнализировать о слабых местах в силовых структурах: «Вопрос в том, начнут ли члены Басиджа пропускать свои посты? Сможет ли режим сохранить целостность?»

Он предупреждает, что предсказать результат сложно. Авторитарные режимы могут казаться стабильными годами, прежде чем внезапно разрушиться.

Аналитик Ави Меламед отмечает, что происходящее в Иране может отражать новую структуру власти, а не немедленный крах режима. «Мы видим смещение центров силы», — говорит он.

Эксперты уверены, что изменения могут перестроить внутреннюю политику Ирана и стратегический баланс на Ближнем Востоке.

В центре остается загадка: новый верховный лидер Ирана не появился на публике, а давление на силовой аппарат растет. Вопрос о том, кто реально управляет страной, становится ключевым.

