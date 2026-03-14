Норвегия стала главным поставщиком энергоресурсов для Европы 3 14.03.2026, 14:49

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Страна работает на пределе производственных мощностей.

Норвегия позиционирует себя как одного из главных энергетических партнеров Европы на фоне роста геополитической напряженности и перебоев на мировых рынках нефти и газа, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке и атаки США и Израиля по Ирану усиливают нестабильность на энергетических рынках и подтверждают необходимость надежных поставщиков для Европы. По его словам, в условиях непредсказуемой ситуации Норвегия должна оставаться стабильным партнером.

После полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу, заменив значительную часть поставок из России. Глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедал отметил, что весь газ, добываемый в стране, поставляется в Европу, а также около 90–95% добываемой нефти.

При этом власти признают, что быстро увеличить добычу не получится. Министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что страна уже работает практически на максимальной производственной мощности. Для роста поставок потребуется проведение новых геологоразведочных работ и дополнительные инвестиции.

Параллельно Норвегия выступает против инициатив Евросоюза ограничить добычу нефти и газа в Арктике. Брюссель рассматривает возможность международного моратория на разработку арктических месторождений, однако норвежские власти и представители отрасли считают такие меры преждевременными.

В Осло подчеркивают, что разработка арктических ресурсов уже помогает Европе снижать зависимость от российских энергоресурсов. В частности, нефть с месторождения «Йохан Кастберг» в Баренцевом море поставляется на европейский рынок.

В целом Норвегия обеспечивает около трети импорта газа в Евросоюз. Власти страны отмечают, что ископаемое топливо еще долго будет играть важную роль в энергетике Европы, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии.

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