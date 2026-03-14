Из Минска вылетел самолет нестандартного авиарейса 7 14.03.2026, 15:36

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Завтра будет еще один.

Авиакомпания NordStar продолжает выполнять единичные авиарейсы из Минска в Москву, обратило внимание издание Blizko.by.

Один из рейсов (Y73099) состоялся в субботу 14 марта 2026 года в 02.40, следующий (Y73098) ожидается в воскресенье 15 марта 2026 в 17.45.

В конце января NordStar выполнила два единичных рейса: 25 января из Минска в Москву и 26 января из Москвы в Минск. Тогда авиакомпания привозила хоккейную команду, а на обратный «пустой» рейс решила продать билеты всем желающим по цене всего в 89 беларусских рублей (26 евро).

И вот еще два единичных рейса, на которые была открыта продажа билетов. Билет на завтрашний рейс из Минска в Москву еще можно было купить в 12.00 субботы за 2880 российских рублей (107 беларусских рублей, или 32 евро). Но вскоре этих билетов больше не осталось.

Ранее российская авиакомпания Red Wings заявила об открытии нового международного авиасообщения по маршруту Москва — Минск. Полеты стартуют с началом майских праздников и будут выполняться из аэропорта Жуковский (Московская область, Россия).

Рейсы из Москвы запланированы с 30 апреля. Продолжительность полета до Минска составит 1 час 40 минут, в обратном направлении — 1 час 30 минут. Рейсы будут выполняться на российском самолете SSJ-100.

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