Франция готова расширить «ядерный зонтик» над Европой 14.03.2026, 15:53

1,486

Насколько надежную защиту может обеспечить французское ядерное оружие?

Франция рассматривает возможность расширения роли своего ядерного арсенала в системе европейской безопасности. Инициатива президента Эммануэля Макрона предполагает усиление сотрудничества с европейскими партнерами и частичное распространение французского ядерного сдерживания на союзников, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Париж уже начал углублять взаимодействие с рядом стран, включая Германию, Польшу, Данию и Швецию. Одним из практических шагов могут стать совместные ядерные учения и размещение в европейских странах французских истребителей Dassault Rafale, способных нести ядерное оружие. Такой шаг должен стать сигналом для России о готовности Франции участвовать в коллективном ядерном сдерживании.

Параллельно Франция модернизирует свои стратегические силы. Ведется разработка нового поколения атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также сверхзвуковой крылатой ракеты, которая должна поступить на вооружение примерно к 2035 году.

Однако эксперты отмечают и недостатки французского потенциала. По оценкам аналитиков, Франция располагает примерно 290 развернутыми ядерными боеголовками. Для сравнения, у России около 1500 стратегических боеголовок и примерно столько же тактических.

Относительно небольшой арсенал может усложнить преодоление современных систем противоракетной обороны. Хотя Франция разрабатывает новые боеголовки, способные обходить такие системы, масштаб ее сил остается значительно меньше американского.

Дополнительной особенностью является то, что Франция не входит в Группу ядерного планирования НАТО, а окончательное решение о применении оружия остается исключительно за французским президентом.

Несмотря на эти ограничения, эксперты считают инициативу Парижа важным шагом к укреплению европейского сдерживания на фоне растущей напряженности и неопределенности вокруг будущих гарантий безопасности США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com