Украина успешно заблокировала оккупантов на передовой 3 16.03.2026, 13:16

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Киев расширяет «зону поражения».

Украина усиливает использование беспилотников на фронте, стремясь компенсировать численное преимущество российской армии. По данным украинских военных и экспертов, масштабная и тщательно спланированная кампания дронов уже начинает менять ситуацию на поле боя, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Стратегия Киева направлена на то, чтобы лишить российские войска возможности быстро перебрасывать людей и технику к линии фронта. Постоянные удары беспилотников создают так называемую «зону поражения» — территорию позади фронта, где передвижение российских подразделений становится крайне опасным.

По словам украинских военных, беспилотники ведут постоянное наблюдение и наносят точечные удары, замедляя наступательные операции противника. В результате украинская армия может контролировать часть поля боя, не отправляя большие силы пехоты в прямые столкновения.

В последние месяцы Украина расширила дальность своих ударов. Если ранее беспилотники могли поражать цели примерно в 50 километрах от линии фронта, то теперь их радиус достигает около 150 километров. Это значительно увеличило глубину «зоны поражения» в тылу российских войск.

Эксперты отмечают, что ключевую роль в новой стратегии играет координация и обмен данными в реальном времени. Для управления такими операциями в 2026 году был создан специальный центр планирования дальних ударов в составе Сил беспилотных систем Украины.

Одним из наиболее заметных элементов кампании стали тяжелые ударные дроны «Немезис». Российские военные называют их «Баба Яга» из-за способности наносить точные удары ночью и на больших расстояниях.

Такие беспилотники используются для уничтожения средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны и другой техники, защищающей российскую логистику. В результате украинские силы получают возможность запускать больше легких дронов глубже в тыл противника.

Аналитики считают, что главная цель этой стратегии — постепенно истощить российские силы, разрушив их логистику и заставив солдат преодолевать большие расстояния пешком, чтобы добраться до позиций.

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