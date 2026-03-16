Ученые раскрыли, почему мята ощущается холодной 1 16.03.2026, 17:22

1,366

Все дело в ментоле.

Ученые из университета Дьюка выяснили, почему мята вызывает ощущение холода во рту, раскрывая многолетнюю тайну, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Наши кожа, рот и глаза содержат сенсорные нервы, реагирующие на температуру. Один из них, рецептор TRPM8, активируется при температурах от 10° до 28°C, отправляя в мозг сигнал о холоде.

Мята содержит ментол — ароматическое соединение, особенно в перечной и колосовой мяте. Ментол «обманывает» TRPM8: вместо того чтобы охлаждать физически, он изменяет форму рецептора, открывая его «пору» и создавая ощущение холода. По словам исследователя Хюк-Джу Ли, ментол действует как трюк, заставляя мозг думать, что он контактирует с льдом.

Это объясняет, почему после мятных конфет или зубной пасты воздух кажется холоднее, а вода — ледяной. Разные механизмы активации TRPM8 холодом и ментолом усиливают ощущение холода.

Результаты исследования, представленного на 70-й ежегодной встрече Биофизического общества в Сан-Франциско, открывают новые возможности для медицины. Ментол уже используют в мазях для снятия боли, в леденцах и спреях для носа. Новый препарат для лечения сухого глаза активирует TRPM8 в глазах, стимулируя слезоотделение.

Кроме того, ментоловый ополаскиватель для рта помогает спортсменам чувствовать себя холоднее и улучшать результаты, даже не снижая фактическую температуру тела. По мнению авторов, психологическое ощущение прохлады может быть важнее, чем реальная температура организма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com