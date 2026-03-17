В МИД Молдовы вызвали посла РФ

В МИД Молдовы вызвали посла РФ3
- 17.03.2026, 11:35
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Ему вручили бутылку воды из Днестра.
Назначенного посла России в Молдове Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему ноту протеста в связи с российским обстрелом, приведшим к утечке нефтепродуктов в реку Днестр.
Как сообщили в МИД Молдовы, на встречу с Озеровым принесли и бутылки воды из Днестра.
«Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева», – говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел подчеркнуло, что такие действия с большим трансграничным воздействием угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова.
Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней.