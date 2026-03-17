закрыть
22 июня 2026, понедельник, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В МИД Молдовы вызвали посла РФ

3
  • 17.03.2026, 11:35
  • 9,014
В МИД Молдовы вызвали посла РФ

Ему вручили бутылку воды из Днестра.

Назначенного посла России в Молдове Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему ноту протеста в связи с российским обстрелом, приведшим к утечке нефтепродуктов в реку Днестр.

Как сообщили в МИД Молдовы, на встречу с Озеровым принесли и бутылки воды из Днестра.

«Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева», – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что такие действия с большим трансграничным воздействием угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова.

Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук