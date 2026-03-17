Израиль заявил о ликвидации главы «Басидж» 17.03.2026, 12:22

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Голамрез Сулеймани причастен к подавлению протестов в Иране.

Израильские военные заявили, что в результате «точечного удара в Тегеране» был убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж».

«Вчера (понедельник) ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Голамрезу Сулеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж», — говорится в заявлении израильских военных.

Ополчение «Басидж» — добровольная военизированная организация, близкая к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Именно «Басидж» иранские власти нередко используют для подавления протестов в стране.

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