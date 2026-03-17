закрыть
22 июня 2026, понедельник, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль заявил о ликвидации главы «Басидж»

  • 17.03.2026, 12:22
  • 2,706
Израиль заявил о ликвидации главы «Басидж»

Голамрез Сулеймани причастен к подавлению протестов в Иране.

Израильские военные заявили, что в результате «точечного удара в Тегеране» был убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж».

«Вчера (понедельник) ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Голамрезу Сулеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж», — говорится в заявлении израильских военных.

Ополчение «Басидж» — добровольная военизированная организация, близкая к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Именно «Басидж» иранские власти нередко используют для подавления протестов в стране.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук