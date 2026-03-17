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Минобороны Израиля: Фактический глава Ирана ликвидирован

  • 17.03.2026, 12:49
  • 10,532
Минобороны Израиля: Фактический глава Ирана ликвидирован
Али Лариджани

Али Лариджани погиб в результате авиаудара.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Совбеза Ирана, фактический глава страны Али Лариджани ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля.

Об этом пишет newsru.co.il.

«Начальник штаба проинформировал меня о том, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" были ликвидированы», — цитируют СМИ слова Каца.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он стал целью атаки Израиля.

Али Лариджани был секретарем Высшего совета национальной безопасности и советником убитого 28 февраля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, играл ключевую роль в переговорах по ядерной программе и внешней политике.

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