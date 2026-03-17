Почему союзники отказали Трампу 16 17.03.2026, 12:52

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

ЕС стремится избежать ошибок.

Призыв президента США Дональда Трампа направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузский пролив встретил сдержанную реакцию со стороны союзников. Ряд стран, включая Японию, Австралию, Великобританию и Германию, отказались участвовать в операции, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

В НАТО подчеркнули, что не рассматривают происходящее как войну альянса. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США не консультировались с союзниками перед началом боевых действий, а потому участие Европы не обсуждается. Министр обороны Германии Борис Писториус также усомнился в целесообразности отправки европейских ВМС.

Трамп ранее сообщил, что обратился к семи странам с просьбой помочь обеспечить безопасность ключевого маршрута поставок нефти, подчеркнув, что речь идет об их энергетических интересах.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что официального запроса от США не поступало. По ее словам, Токио рассматривает возможные действия в рамках законодательства, но участие вооруженных сил за рубежом остается политически чувствительным вопросом.

Австралия также отказалась направлять корабли, ограничившись авиационной поддержкой в регионе. В Великобритании премьер Кир Стармер подчеркнул, что страна не намерена расширять географию конфликта, хотя обсуждаются альтернативные меры, включая использование авиации.

Другие европейские страны — Италия, Франция, Нидерланды, Греция и Люксембург — также выразили нежелание участвовать в операции. В Европейский союз заявили, что конфликт не является «войной Европы», несмотря на риски для энергетической безопасности.

Аналитики отмечают, что союзники опасаются эскалации и повторения ошибок, подобных войне в Ираке 2003 года. При этом рост цен на энергоносители усиливает давление на правительства.

Сам Трамп предупредил, что отказ поддержать инициативу может негативно сказаться на будущем НАТО, однако конкретные страны, согласившиеся участвовать в операции, он не назвал.

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