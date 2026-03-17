В Польше на границе с Беларусью изъяли много лекарств 2 17.03.2026, 13:58

5,612

Cколько можно ввозить, чтобы не было проблем?

Польские таможенники изъяли несколько партий медицинских препаратов, которые водители пытались ввезти в страну из Беларуси через пункт пропуска «Тересполь». О находках рассказали в Таможенно-налоговой администрации Люблина, сообщает Most.

Так, гражданин Беларуси пытался провезти через границу почти 200 флаконов с гиалуроновой кислотой. Ее применяют, в частности, в эстетической медицине и косметологии, а также в ортопедии. Контрабандный груз водитель спрятал в пространстве за передним бампером, в месте для CD-дисков и под боковой обшивкой багажника.

Еще одной машиной управлял гражданин Польши. В ней сотрудники таможни нашли 100 ампул лекарства, применяемого при дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника, а также при остеопорозе. Медикаменты были спрятаны в багажнике транспортного средства.

В обоих случаях препараты изъяли, а в отношении мужчин возбудили уголовные налоговые дела за контрабанду.

На железнодорожном погранпереходе в Тересполе таможенники тоже нашли партию лекарств — 200 ампул средства, применяемого в стоматологии для местной анестезии полости рта. Они были спрятаны в локомотиве поезда — в системе впуска воздуха. Уголовное дело возбудили против помощника машиниста.

Сколько лекарств можно ввезти в Польшу

Таможня напоминает, что пациент может ввезти в Польшу для собственного пользования без специальных документов не более пяти наименьших упаковок лекарства. Это не касается наркотических средств и психотропных веществ, на ввоз которых требуется специальное разрешение. Лекарства, ввезенные для собственного пользования, нельзя никому перепродавать — такое действие наказуемо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com