Трамп отреагировал на отказ союзников помогать США 17.03.2026, 19:27

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Дональд Трамп

Президент США обрушился на страны-члены НАТО.

Соединенные Штаты не нуждаются в помощи со стороны стран-членов НАТО на Ближнем Востоке, заявил президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он назвал отношения Вашингтона с союзниками «односторонним движением».

По его словам, государства НАТО не хотят вмешиваться в операцию против Ирана, «несмотря на то, что почти каждая страна решительно поддерживает наши действия» и считает, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

«Меня не удивляют их действия, поскольку я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в трудную минуту», — написал Трамп.

По его словам, американские военные уже уничтожили вооруженные силы Ирана, включая ВМС и ВВС, а также лидеров Исламской республики, поэтому США «больше не нуждаются в помощи стран НАТО». То же самое, отметил Трамп, касается Японии, Австралии и Южной Кореи. Он завершил свой пост словами, что США являются «самой могущественной страной в мире».

После начала военной операции США и Израиля против Ирана тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи позднее отмечал, что пролив открыт для всех, кроме США и их союзников.

В итоге США решили создать международную коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе после его фактического закрытия Ираном. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон планирует объявить о формировании коалиции уже на этой неделе, однако потенциальные участники миссии пока не решили, начнется ли она в условиях боевых действий или уже после их завершения. 15 марта Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с семью государствами — американскими союзниками и крупнейшими импортерами ближневосточной нефти. При этом он не уточнил, какими именно.

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