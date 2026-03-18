Иран повторно атаковал посольство США в Багдаде 18.03.2026, 8:58

2,300

Фото: REUTERS/Maher Nazeh

И целился по еще одному объекту возле аэропорта.

В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников в службах безопасности, по дипломатическому комплексу в так называемой «зеленой зоне» были выпущены ракеты, а также ударный беспилотник. В результате атаки сработали сирены, а вблизи комплекса был слышен взрыв.

На кадрах, которые распространяют СМИ, видно масштабный пожар на месте ЧП.

Фото: REUTERS/Maher Nazeh

Фото: REUTERS/Maher Nazeh

Кроме этого, по меньшей мере три взрывных дрона атаковали еще один американский дипломатический объект недалеко от международного аэропорта Багдада. В ответ были задействованы системы противовоздушной обороны C-RAM, которые перехватывают подобные угрозы.

На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. Также не сообщается о значительных разрушениях.

Следует отметить, что это уже повторная иранская атака на посольство США в Багдаде. Предыдущая была совсем недавно - 14 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com