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Иран повторно атаковал посольство США в Багдаде

  • 18.03.2026, 8:58
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Иран повторно атаковал посольство США в Багдаде
Фото: REUTERS/Maher Nazeh

И целился по еще одному объекту возле аэропорта.

В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников в службах безопасности, по дипломатическому комплексу в так называемой «зеленой зоне» были выпущены ракеты, а также ударный беспилотник. В результате атаки сработали сирены, а вблизи комплекса был слышен взрыв.

На кадрах, которые распространяют СМИ, видно масштабный пожар на месте ЧП.

Фото: REUTERS/Maher Nazeh
Фото: REUTERS/Maher Nazeh

Кроме этого, по меньшей мере три взрывных дрона атаковали еще один американский дипломатический объект недалеко от международного аэропорта Багдада. В ответ были задействованы системы противовоздушной обороны C-RAM, которые перехватывают подобные угрозы.

На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. Также не сообщается о значительных разрушениях.

Следует отметить, что это уже повторная иранская атака на посольство США в Багдаде. Предыдущая была совсем недавно - 14 марта.

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