Доверие к Зеленскому в Украине выросло 5 18.03.2026, 13:21

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Владимир Зеленский

Опубликованы свежие данные по рейтингу.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому выросло на 9% по сравнению с февралем. В начале марта его поддерживают 62% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из 62%, которые доверяют Зеленскому, 28% «полностью» доверяют президенту, а большинство (34%) - «скорее» доверяют. При этом ему не доверяют 32% респондентов.

Уровень доверия к президенту заметно снизился между концом января и серединой февраля - с 61% до 53%. Тогда же с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял.

Наибольшее снижение доверия произошло среди граждан, которые были готовы одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

В частности, среди тех, кто соглашался на такое требование, доверие между концом января и серединой февраля снизилось с 30% до 23%.

«Среди тех, кто неохотно, но соглашался - с 58% до 43%, а среди тех, кто имел неопределенное отношение - с 59% до 42%. Зато среди тех, кто категорически отвергал такое предложение, доверие было 68% в конце января и 64% в середине февраля, то есть почти без изменений», - отметили в КМИС.

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