закрыть
23 июня 2026, вторник, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доверие к Зеленскому в Украине выросло

5
  • 18.03.2026, 13:21
  • 5,284
Доверие к Зеленскому в Украине выросло
Владимир Зеленский

Опубликованы свежие данные по рейтингу.

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому выросло на 9% по сравнению с февралем. В начале марта его поддерживают 62% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из 62%, которые доверяют Зеленскому, 28% «полностью» доверяют президенту, а большинство (34%) - «скорее» доверяют. При этом ему не доверяют 32% респондентов.

Уровень доверия к президенту заметно снизился между концом января и серединой февраля - с 61% до 53%. Тогда же с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял.

Наибольшее снижение доверия произошло среди граждан, которые были готовы одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

В частности, среди тех, кто соглашался на такое требование, доверие между концом января и серединой февраля снизилось с 30% до 23%.

«Среди тех, кто неохотно, но соглашался - с 58% до 43%, а среди тех, кто имел неопределенное отношение - с 59% до 42%. Зато среди тех, кто категорически отвергал такое предложение, доверие было 68% в конце января и 64% в середине февраля, то есть почти без изменений», - отметили в КМИС.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко